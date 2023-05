„Dooring-Unfall“ in Mönchengladbach Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Radfahrer ins Krankenhaus

Demnach war der Mann am Samstag, 27. Mai, gegen 8.30 Uhr auf der Straße „Am Kirschbaum“ in Mönchengladbach unterwegs. Dort öffnete ein 61-jähriger Autofahrer die Fahrertür seines Pkw, nachdem er das Fahrzeug abgestellt hatte. Dabei übersah er allerdings den von hinten kommenden 73-Jährigen. Dieser versuchte noch, mit dem Fahrrad links an dem Hindernis vorbeizufahren. Mit der Pedale blieb das Fahrrad an der Autotür hängen, wodurch der 73-Jährige zu Fall kam. Er stürzte und schlug unter anderem mit dem Kopf auf. Zur Unfallzeit trug der Radfahrer einen Fahrradhelm, meldet die Polizei.