Frontalzusammenstoß in Mönchengladbach Drei Verletzte bei Verkehrsunfall – 83-Jähriger in Krankenhaus geflogen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle waren bereits zwei Ersthelfer vor Ort, die nicht nur den Notruf abgesetzt, sondern bereits vorbildliche Erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet hatten, heißt es weiter in der Mitteilung der beiden Behörden. Die Rettungskräfte übernahmen sofort die Erstversorgung der insgesamt drei schwer verletzten Personen. Einer der Pkw wurde bei dem Unfall so stark deformiert, dass die Feuerwehr sich mit hydraulischen Rettungswerkzeug Zugang ins Fahrzeuginnere verschaffte. Weiterhin wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der auf einer Wege neben der Berger Dorfstraße landete und den 83-Jährigen in eine Spezialklinik brachte. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Rettungskräfte Lebensgefahr bei diesem nicht ausschließen. Mittlerweile ist der Zustand stabil. Der 83-Jährige befindet sich in Behandlung.