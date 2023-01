Im Mönchengladbacher Hauptbahnhof Jugendlicher fällt bei Polizeieinsatz ins Gleisbett

In der Meldung heißt es, der 16-Jährige habe sich nicht ansprechbar im Zug RE 13 im Mönchengladbacher Hauptbahnhof befunden. Als er langsam zu sich kam, fassten ihn Beamte der Bundespolizei an den Armen und begleiteten ihn aus dem Zug. Daraufhin soll der Jugendliche versucht haben, sich gewaltsam aus dem Griff der Uniformierten zu befreien. „Er versuchte, nach den Beamten zu treten und zu schlagen“, teilte die Bundespolizei mit. Dann soll sich der 16-Jährige losgerissen haben und in Richtung eines abfahrbereiten Zuges geflüchtet sein. Dort fiel er zwischen den Zug und die Bahnsteigkante. Die Ausfahrt des stehenden Zuges konnte allerdings verhindert werden.