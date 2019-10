Zusammenhang mit Halle-Attentat : Ermittler nehmen Mann aus Mönchengladbach ins Visier

Mönchengladbach Einsatzkräfte haben am Mittwoch eine Wohnung in Mönchengladbach durchsucht. Im Fokus der Ermittler steht ein Mann, der im Zusammenhang mit dem Halle-Attentat gesehen wird.

Sprecher Jan Steils von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion die Durchsuchung einer Wohnung im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Halle-Attentat auf richterlichen Beschluss. Dabei seien elektronische Speichermedien sichergestellt worden. Der Mann sei bereits am Wochenende befragt worden. Darüber hinaus wollte sich Steils nicht zu Details äußern. Die Polizei hatte zuvor einen größeren Einsatz in Mönchengladbach bestätigt.

Stephan B. hatte vergangenen Mittwoch versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan scheiterte, erschoss er vor der Tür eine Frau und kurz darauf einen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt. Stephan B. hatte bei der Bundeswehr Ende 2010 Wehrdienst geleistet. Ein Chemie-Studium brach er ab.