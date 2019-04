Mönchengladbach : Geliehener Minibagger unterschlagen

Mönchengladbach Der Firmeninhaber erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und begab sich selbst auf Spurensuche. Möglicherweise wurde der Bagger über die deutsch-niederländische Grenze gebracht.

Die Polizei in Düren sucht einen Minibagger, den ein 21-Jähriger aus Mönchengladbach am 13. April bei einer Firma in Jülich ausgeliehen hatte. Eigentlich sollte der Bagger laut Vertrag nach zwei Tagen zurückgegeben werden. Doch dies geschah nicht. Möglicherweise schafften ihn die unberechtigten Benutzer bereits ins benachbarte Ausland. Der Firmeninhaber erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und begab sich selbst auf Spurensuche, um sein etwa 35.000 Euro teures Arbeitsgerät zurück zu erhalten. Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenaussagen lieferten inzwischen Hinweise dafür, dass der Bagger im Bereich Viersen-Schwalmtal über die deutsch-niederländische Grenze gebracht worden sein könnte. Es handelt sich um einen weißen Minibagger der Marke Bobcat vom Typ E 26.