Detonation weckte Bürger : Geldautomat in Mönchengladbach-Hardt gesprengt

Mönchengladbach Gegen 3.50 Uhr gab es einen lauten Knall an der Vorster Straße. Ersten Zeugenhinweisen zufolge soll ein dunkler SUV, möglicherweise ein anthrazitfarbener Audi, am Tatort gesichtet worden sein.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 26. Oktober, gegen 3.50 Uhr, in Mönchengladbach an der Vorster Straße 503-505 einen Geldautomaten der Stadtsparkassen-Filiale Hardt gesprengt. Das teilte die Polizei am Morgen mit.