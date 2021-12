Laute Detonation in der Nacht : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Mönchengladbach-Hardt

Mönchengladbach In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Bankautomat der Sparkasse in Hardt gesprengt worden. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht einen Geldautomaten in Hardt gesprengt und sind flüchtig. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Montagmorgen (6. Dezember). Die Tat habe sich demnach in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.15 Uhr ereignet. Der gesprengte Automat gehört zur Stadtsparkassen-Filiale Hardt an der Vorster Straße. Zahlreiche Bürger haben sich aufgrund der lauten Detonation über Notruf bei der Polizei gemeldet.