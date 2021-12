Laute Detonation in Mönchengladbach : Anwohner filmen Geldautomaten-Sprenger

Foto: Sascha Rixkens 8 Bilder Bankautomat in Mönchengladbach-Hardt gesprengt

Update Mönchengladbach In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Bankautomat der Stadtsparkasse in Mönchengladbach-Hardt gesprengt worden. Ein Video von Nachbarn könnte der Polizei helfen. Was darin zu sehen ist und wie weit die Ermittlungen sind.