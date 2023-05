Geldautomatensprengung in Gladbacher City „Mein Arbeitsplatz wurde zersprengt“

„Das ist mein Arbeitsplatz, der da zersprengt wurde“, sagte eine Bank-Mitarbeiterin wehmütig mit Blick auf den zerstörten Eingangsbereich. Die Belegschaft versammelte sich am Morgen am Tatort, sprach mit den Ermittlern. Die Filiale blieb am Mittwoch allerdings zu. Ein Sicherheitsmann verwies die Kunden an die Harmoniestraße in Rheydt. Eine Sprecherin von Santander teilte zudem auf Nachfrage mit, dass die Mitarbeitenden darüber hinaus in Düsseldorf und Neuss für die Kundschaft erreichbar seien. Wann die Filiale an der Bismarckstraße wieder öffnen kann, ist aber unklar: „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir keine Auskunft darüber geben, wann der Geschäftsbetrieb in der Filiale in Mönchengladbach wieder aufgenommen werden kann. Wir setzen uns mit Hochdruck dafür ein, schnellstmöglich auch wieder an der Bismarckstraße für unsere Kundinnen und Kunden erreichbar zu sein“, so die Sprecherin.