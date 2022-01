Dieser Mann ist ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Ihm wird vorgeworfen, drei Tankstellen – eine in Mönchengladbach, eine in Neuss und eine in Düsseldorf – ausgeraubt zu haben. Das Besondere: Bei den Taten nahm der Verdächtige jedes Mal einen Blumenstrauß in die Hand, bevor er in den Verkaufsraum ging und dort den Angestellten mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld zwang.