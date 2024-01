Unfallflucht in Mönchengladbach Autofahrer erfasst Radler und fährt einfach davon

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag, 2. Januar, gegen 18.45 Uhr an der Lindenstraße. Laut eigenen Angaben war der Fahrradfahrer dort in Richtung Viersener Straße unterwegs. Obwohl er an einer Kreuzung Vorfahrt hatte, sei ein Auto aus seiner Sicht von rechts gekommen und habe ihn erfasst. Der Aufprall stieß den 20-Jährigen zu Boden. Ohne sich um ihn zu kümmern sei die Person mit dem Auto einfach weitergefahren.