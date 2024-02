11.2. ist Tag des Notrufs So viele Anrufe erreichten die Mönchengladbacher Feuerwehr 2023

Der 11. Februar fällt in diesem Jahr auf Tulpensonntag. In NRW sind wieder Zehntausende Jecken auf der Straße, in Mönchengladbach ziehen Veedelszüge durch sieben Stadtteile. Auch Einsatzkräfte haben wieder alle Hände voll zu tun. Das gilt auch für die Mitarbeitenden der Leitstellen, die Notrufe entgegennehmen und Einsatzmittel alarmieren.