Feuer in Mönchengladbach: Wohnung brennt komplett aus - ein Verletzter

Mönchengladbach Am Mittwochmorgen hat es im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen gebrannt. Ein Nachbar hatte den Brand an der Stettiner Straße gemeldet. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Mittwochmorgen der Feuerwehr-Leitstelle in Mönchengladbach einen ausgedehnten Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Stettiner Straße gemeldet. Als die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr an dem betroffenen Haus eintrafen, stand eine Wohnung tatsächlich bereits im Vollbrand.