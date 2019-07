Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr löscht Brand bei Entsorger Drekopf – genau ein Jahr nach dem großen Feuer

Mönchengladbach Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Mönchengladbacher Abfallentsorger gerufen. In einem Haufen Altmetall hatte es gebrannt.

Genau ein Jahr nach dem Großbrand beim Mönchengladbacher Entsorger Drekopf hat es erneut auf dem Firmengelände gebrannt. Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu dem Sitz an der Boettgerstraße in Neuwerk gerufen, weil eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Brand in einem aufgeschütteten Haufen Altmetall entstanden.