Großeinsatz in Mönchengladbach Ermittlungen zu Feuer in Lagerhalle – Brandstiftung ausgeschlossen

Das Feuer in einer Lagerhalle an der Martinstraße hat die Feuerwehr am 22. Dezember viele Stunden beschäftigt. Es war gegen 6 Uhr ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis 19 Uhr. Zwischenzeitlich waren 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Die sind jetzt abgeschlossen, wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Demnach gebe es „keine Hinweise auf Brandstiftung“. Was genau die Ursache war, könne aber wegen dem großflächigen Feuer, der Zerstörung und der Löscharbeiten nicht ermittelt werden. Nur der Verdacht auf Fremdverschulden könne ausgeräumt werden. Das Gelände soll daher wieder freigegeben werden.