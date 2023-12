Spur führt nach Mönchengladbach Polizei nimmt mehrere „falsche Wasserwerker“ fest

Jetzt haben die Ermittlungen ergeben, dass hinter der Tat vermutlich eine überregional agierende Gruppierung steckt. Dieser werden insgesamt 15 weitere Taten in Nordrhein-Westfalen zugeordnet, bei denen das Vorgehen ähnlich war. Dazu zählen neben dem Vorfall in Essen auch Fälle in Krefeld und Korschenbroich (beide 2023) sowie in Viersen, Langenfeld, Hückelhoven, Ratingen, Erkrath und Mühlheim an der Ruhr (alle 2022). Zudem führten die Ermittlungen zur Festnahme von vier Tatverdächtigen: ein 43-Jähriger aus Krefeld, sowie zwei Männer (38 und 23 Jahre alt) und eine 26 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach. Sowohl der 43-Jährige als auch der 23-Jährige sind der Polizei zufolge bereits „wegen gleich gelagerter Straftaten in Erscheinung getreten“. Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, sitzen alle vier Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglied einer Bande „gewerbsmäßigen Diebstahl zum Nachteil älterer Menschen“ begangen zu haben.