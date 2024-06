Zeugensuche in Mönchengladbach Motorradfahrer muss ausweichen und stürzt – Autofahrer flüchtet

Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag, 11. Juni, gegen 20.50 Uhr. Nach eigener Aussage befuhr der Motorradfahrer die Korschenbroicher Straße in Richtung Erzbergerstraße auf der linken Fahrbahn. Etwa auf Höhe der Sophienstraße habe ein Autofahrer die Spur wechseln wollen. Der Motorradfahrer habe seine Maschine daraufhin nach links gesteuert, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Dabei habe er den Bordstein touchiert und sei so zu Fall gekommen. Das Motorrad rutschte über eine Mittelinsel und kam an einem Baum zum Stillstand. Der Biker wurde verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus.