Exhibitionismus in Mönchengladbach : Mann entblößt sich vor 35-Jähriger in Eicken

Zwei Mal hat sich ein unbekannter Mann diese Woche im Bereich des Schillerplatzes in Eicken einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag.