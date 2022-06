Bei Einbruch in Mönchengladbach geschnappt : Polizeibekannter Dieb in U-Haft geschickt

Polizeibekannter Dieb in U-Haft geschickt

Bei Einbruch in Mönchengladbach geschnappt

Mönchengladbach Der 53-Jährige wurde dabei erwischt, wie er mutmaßlich Schuhe aus einem Modegeschäft stahl. Noch am selben Tag landete der polizeibekannten Mann in Untersuchungshaft.

Nachdem Polizeibeamten ihn bei einem Einbruchsversuch stellten, ist ein 53-jähriger Mann in Untersuchungshaft geschickt worden. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 14. Juni.

Demnach ist der Mann gegen 2.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag auf frischer Tat ertappt worden, wie er die Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts an der Steinmetzstraße eingeschlagen und Schuhe aus dem Laden gestohlen hatte.

Die Beamten waren zu dem Zeitpunkt unterwegs auf der Steinmetzstraße in Richtung Albertusstraße. Laut Polizeibericht nahmen sie dabei einen Mann mit einem Buggy vor einem Modegeschäft wahr. Die Schaufensterscheibe des Geschäfts war eingeschlagen und komplett zerstört worden. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und sahen, wie der Mann in Richtung Fußgängerzone mit dem Buggy flüchtete. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann stellen.

Damit er nicht flüchtet, legten die Beamten ihm Handschellen an, wird in der Meldung ausgeführt. Bei Prüfung der Personalien stellte sich dann heraus, dass der 53-Jährige bereits einschlägig polizeibekannt ist – in mehreren Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.