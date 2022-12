Handys aus Geschäft in Mönchengladbach geklaut Polizei fahndet mit Diensthund nach Einbrechern

Laut Polizeibericht nutzten die Täter einen Nothammer, um eine Glasscheibe am Eingang des Ladenlokals an der Hindenburgstraße in Gladbach einzuschlagen. Durch das so entstandene Loch gelangten sie auf die Verkaufsfläche, wo sie dann Glasvitrinen mit dem Nothammer zertrümmerten. Sie nahmen eine noch unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen heraus und flüchteten damit.