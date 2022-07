Gaststätten-Einbruch in Mönchengladbach : Verdächtiger auf Video erkannt und in U-Haft geschickt

In die Brauerei Jöris ist eingebrochen worden. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Der 37-Jährige ist am Sonntag in die Brauerei Jöris eingestiegen. Dabei wurde er gefilmt. Beamte erkannten den Verdächtigen wieder. Inzwischen befindet er sich in U-Haft.

Nach dem Einbruch in eine Gaststätte, bei dem er von Videokameras gefilmt wurde, ist ein 37-Jähriger festgenommen und schließlich in Untersuchungshaft gesteckt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach brach der 37-Jährige am Sonntag, 17. Juli, gegen 15.30 Uhr in die „Brauerei Jöris“ an der Speicker Straße in Westend ein. Aus dem Lokal entwendete er einen Laptop und eine Kellnerbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Dann flüchtete er aus der Gaststätte. Allerdings wurde der Einbrecher bei der Tat gefilmt – von Überwachungskameras, die bereits vor Jahren in der Brauerei angebracht worden waren. Bei der Auswertung der Aufnahmen erkannten Polizeibeamte den Tatverdächtigen wieder: Er war bereits am gleichen Tag im Rahmen eines Einsatzes kontrolliert worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann habe noch die gleiche Kleidung getragen und sei so einfach zu identifizieren gewesen.

Die Polizei fahndete im Stadtgebiet nach dem Tatverdächtigen und stellte ihn gegen 20 Uhr an der Fliethstraße. In seinem Rucksack fanden die Beamten Teile der Beute und das mutmaßlich zum Einbruch benutzte Werkzeug.

Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Am Montag dann führten Kriminalbeamte ihn einem Haftrichter vor, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft schickte.

Marc Thönes, Chef der Brauerei Jöris, ist nach eigenen Angaben sehr froh über den Erfolg der Polizei. Noch im Januar hätten Unbekannte den Zigarettenautomaten aus der Gaststätte geklaut. Dass mithilfe der Kameras jetzt ein Einbrecher identifiziert werden konnte, lasse ihn den Schreck vom Sonntag fast vergessen. Die Brauerei war wegen Urlaubs für mehrere Tage geschlossen. Am Dienstag geht der Betrieb weiter. Der Einbruch aber habe ihm das Ende des Urlaubs verhagelt, sagt Thönes. Nicht nur hat der Täter Geld und einen Laptop gestohlen, bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden an der Gaststätte.

