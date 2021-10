Der Polizei die Vorfahrt genommen : 23-Jähriger bei Drogenfahrt erwischt

Mönchengladbach Weil er Polizeibeamten mit seinem Auto die Vorfahrt genommen hat, ist der Mann kontrolliert worden. Dabei fiel auf, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren ist.

Der Meldung zufolge wollten Beamte am Mittwoch gegen 17 Uhr in Holt geradeaus auf die Karstraße fahren, als ihnen ein Auto entgegenkam, das ohne anzuhalten nach links in die Monschauer Straße einbog. Der Fahrer nahm den Polizisten dabei die Vorfahrt. Daher hielten die Beamten den 23-jährigen Fahrer an.