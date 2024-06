Mönchengladbacher Polizei sucht Zeugen 48-Jährige in Bus bei Unfall mit Fahrerflucht verletzt

(RP) Am Europaplatz hat sich am Donnerstag, 20. Juni, ein Busunfall mit Fahrerflucht ereignet. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine 48 Jahre alte Frau, die Fahrgast in dem Linienbus war, leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, befuhr der 32-jährige Busfahrer die Hindenburgstraße in Richtung Bellstieg auf dem Sonderstreifen für Busse. Zeitgleich soll ein blauer Kleinwagen gegen 8.55 Uhr von einem Parkplatz nach rechts auf die Hindenburgstraße abgebogen und dabei weit auf die Busspur ausgeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Busfahrer stark abbremsen müssen. Dabei kam die 48-Jährige zu Fall und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.