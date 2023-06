Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigen mehrere Bushaltestellen in Mönchengladbach

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen näherten sich zwei Männer am Dienstag, 13. Juni, gegen 23.40 Uhr mit einem dunkelblauen Cabrio von der Hofstraße kommend den Bushaltestellen an der Rheydter Straße. Der Fahrer habe dann abgebremst und der Beifahrer habe aus dem Fahrzeug heraus mit einem unbekannten Gegenstand die Bushaltestelle beschädigt. Anschließend seien sie in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weitergefahren.