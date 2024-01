Brandstiftung in Mönchengladbach Unbekannte zünden Mülltonnen in Schrievers an

Wie aus einer Meldung hervorgeht, waren Polizei und Feuerwehr am Dienstag, 2. Januar, gegen 13.20 Uhr im Einsatz, nachdem ein Anwohner den Brand gemeldet hatte. Augenscheinlich hatten unbekannte Täter zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die sich in einem Carport vor dem Haus befanden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, es war jedoch schon erkennbarer Sachschaden an dem Carport entstanden.