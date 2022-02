Hochhaus-Brand in Mönchengladbach : Legte ein 57-Jähriger Feuer vor der Tür seiner Ex?

Foto: Sascha Rixkens 9 Bilder Brand in Hochhaus in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Tatverdächtige soll Treibstoff vor und über die Wohnungstür seiner ehemaligen Lebensgefährtin geschüttet haben. Er sitzt jetzt in U-Haft. Was nach dem Brand in dem Hochhaus bleibt und wie Bewohner reagiert haben.