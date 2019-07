Anwohner sollen Fenster schließen : Altes Hospital im JHQ in Mönchengladbach steht erneut in Flammen

Altes Hospital im JHQ in Mönchengladbach steht erneut in Flammen

Dieses Archivfoto zeigt, wie groß das Gebäude ist, in dem es schon mehrfach brannte. Foto: Feuerwehr MG

Mönchengladbach Auf dem ehemaligen Militärgelände der Briten steht das alte Hospital in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohner Türen und Fenster schließen.

In den Mönchengladbacher Stadtteilen Hardt und Rheindahlen werden die Menschen aktuell aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im ehemaligen britischen Militärgelände JHQ steht das alte Hospital in Flammen. „Es gibt eine enorme Rauchentwicklung“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weil dies auch zu starken Geruchsbelästigungen führe, würden Anwohner vorsorglich aufgefordert, alle Fenster zu schließen. Auch über die Nina-App gab es eine Warnung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Alle Kräfte der Berufswachen sowie elf freiwillige Einheiten sind alarmiert.

Es ist nicht das erste Brand in dem alten Krankenhaus. Zuletzt war die Feuerwehr im März dorthin ausgerückt. Es gab in der Vergangenheit mehrere Großbrände in dem leerstehenden Gebäude. Oft war Brandstiftung die Ursache.