Nach Heimspiel von Borussia Mönchengladbach : Hooligans greifen 23-Jährigen an

Mönchengladbach Weil sie glaubten, sie würden fotografiert, rasteten Borussia-Anhänger aus. Sie verfolgten das Auto eines 23-Jährigen, schlugen die Beifahrerscheibe ein und entleerten einen Feuerlöscher im Wageninneren.

Nach einer Attacke von Hooligans ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Sonntag gegen 18.40 Uhr, also eine gute Stunde nach dem Ende des Heimspiels von Borussia Mönchengladbach, ist ein 23-jähriger Mann von Fußball-Anhängern angegriffen und verletzt worden. Ursache der Attacke war vermutlich ein Irrtum. Die Hooligans dachten wohl, dass sie von dem 23-Jährigen fotografiert würden. Der aber war mit seinem Werbefahrzeug im Bereich Hehnerholt unterwegs und dokumentierte seine Tätigkeit in Bildern. Dennoch rasteten die Borussia-Anhänger aus. Als der Mann mit seinem auffälligen, schwarzen Werbefahrzeug erneut auf der Straße Hehnerholt in Höhe des Vereinsheims der Ultras auf eine Fußgruppe von Fans stieß, wurde er offenbar wiedererkannt und angehalten.