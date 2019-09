Tausende Menschen betroffen : Bombenfund in Mönchengladbach-Rheydt - Entschärfung noch am Dienstag

Bombenfund in Mönchengladbach-Rheydt - Entschärfung noch am Dienstag

Dieser Blindgänger wurde in diesem Jahr in Pongs entschärft. In der Nähe wurde nun erneut eine Bombe gefunden. Foto: PMG

Mönchengladbach Die 500-Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt auf einem unbebauten Grundstück an der Diltheystraße. Im Radius von 500 Metern müssen alle Menschen ihre Häuser verlassen. Unter anderem Schulen, Kitas und ein Altenheim sind betroffen.

Auf einem unbebauten Grundstück an der Schmölderstraße / Diltheystraße in Rheydt ist am Montagabend eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe soll noch im Laufe des Tages vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Das teilte die Stadt am Dienstagmorgen mit. Auch die Warn-App „Nina“ macht am Morgen auf den Kampfmittel-Fund aufmerksam.