Bombenentschärfung in Mönchengladbach: Innenstadt und Hauptbahnhof werden am Montag evakuiert

Innenstadt und Hauptbahnhof werden am Montag evakuiert

Bombenentschärfung in Mönchengladbach

Die Baustelle an der Steinmetzstraße mit einem Fahrzeug des Kampfmittelräumdienstes. Foto: Milena Reimann

Mönchengladbach Auf einer Baustelle an der Kreuzung von Bismarckstraße und Steinmetzstraße ist eine Bombe gefunden worden. Sie soll am Montagabend entschärft werden - die Innenstadt und der Hauptbahnhof sind von der Evakuierung betroffen.

Bombenfund in der Mönchengladbacher Innenstadt: Bei Bauarbeiten auf einem Grundstück nahe der Kreuzung von Bismarckstraße und Steinmetzstraße wurde am Freitagmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll am Montagabend um 20 Uhr entschärft werden. Eine Evakuierung des umliegenden Gebiets findet ab 15 Uhr statt.