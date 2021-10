Ermittlung wegen schwerem Bandendiebstahl : Polizei durchsucht vierzehn Objekte in Mönchengladbach und Viersen

Mönchengladbach/Krefeld/Kleve/Viersen Es geht um den Diebstahl von Waren im Wert von mehr als einer halben Million Euro. 300 Beamte waren im Einsatz. Eine Person wurde festgenommen.

Durchsuchungen in insgesamt vierzehn Wohnungen, Garagen und Gewerbeobjekten in Viersen und Mönchengladbach haben am Mittwoch, 13. Oktober, stattgefunden. Das melden die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Bundespolizeiinspektion Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Insgesamt 300 Beamte seien im Einsatz gewesen. Die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren führte die Bundespolizeiinspektion Kleve im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld durch.

Wie es in der Meldung weiter heißt, richtet sich das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls von Waren im Wert von mindestens 520.000 Euro in mehr als 25 Fällen und Hehlerei in vier Fällen gegen eine Gruppe von zehn deutschen und polnischen Staatsangehörigen als Tatverdächtige. Vorgeworfen wird ihnen der gewerbsmäßige Diebstahl von Transportgut durch Einbrüche in Lkw-Sattelauflieger und Container im Bereich des Eisenbahngüterverkehrs. Erbeutet wurden dabei unter anderem Werkzeuge, Bekleidung, Computer und weiteres technisches Zubehör. Die systematisch geplanten Einbrüche erfolgten sowohl landesweit in Nordrhein-Westfalen unter anderem in Kaldenkirchen, Duisburg, Neuss und Köln wie auch in Hannover.