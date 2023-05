Santander Bank in Gladbacher Innenstadt Automatensprenger sind bei Anfahrt geblitzt worden

Die jüngste Sprengung in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach hatte es vor jener in der Santander Bank im Dezember 2022 in Hardt gegeben. Dabei kam es zu einer spektakulären Flucht inklusive Schussabgabe durch einen Polizisten. Die jüngste Sprengung in der Region ist keinen Tag her: In der Nacht zu Freitag, 5. Mai, haben Unbekannte Kostenpflichtiger Inhalt einen Automaten in Neuss-Reuschenberg gesprengt.