A61 bei Mönchengladbach: Frau mit 24 Kilo Kokain auf Autobahn festgenommen

Mönchengladbach Die Polizei hat in Mönchengladbach eine 39-jährige Frau festgenommen, nachdem sie 20 Pakete voller Drogen in ihrem Auto gefunden hatte. Das Kokain ist mehr als eine Million Euro wert.

Die Bundespolizei hat eine Frau mit gut 24 Kilogramm Kokain im Gepäck festgenommen. Bereits am Mittwoch hatten Polizisten das Auto der Frau auf der A61 in Höhe Mönchengladbach-Rheydt angehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie das in der Schweiz zugelassene Auto überprüften, fanden die Beamten 20 Pakete Kokain.