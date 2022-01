Mönchengladbach Richtung Roermond : Verletzter bei Unfall auf A52 - langer Stau

Mönchengladbach Am Samstagvomittag sind auf der A52 in Richtung Roermond zwei Autos zusammengeprallt. Ein Wagen überschlug sich, der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Es gab einen langen Stau.

Alle sechs am Unfall beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, nur der 47-Jährige wurden mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall wurde ein erheblicher Stau verursacht, weil die Autobahn in Richtung Roermond für 40 Minuten gesperrt wurde.