A46 in Mönchengladbach: Fünf Lkw fahren auf A46 aufeinander

Unfall mit fünf Lkw auf A46 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Auf der A46 ist es am Donnerstagmittag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Fünf Lkw prallten aufeinander. Weil die Rettungsgasse laut Polizei kaum gebildet wurde, verzögerten sich die Rettungsarbeiten.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 11.10 Uhr auf der A46 in Fahrtrichtung Venlo, kurz vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. „Aufgrund einer fast nicht ausgebildeten Rettungsgasse war die Anfahrt der Einsatzkräfte zur Unfallstelle sehr schwierig und bei einigen Einsatzfahrzeugen nur zeitverzögert möglich“, teilte die Polizei an Nachmittag mit. Von den insgesamt fünf Fahrern wurden zwei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die anderen drei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.