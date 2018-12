Autobahnkreuz Holz : 24-jähriger Fahrer stirbt bei Unfall auf der A46

Mönchengladbach Ein Kleintransporter rutschte unter einen Sattelschlepper und wurde dabei im Frontbereich komplett zerstört. Der Fahrer starb. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht ganz geklärt.

Auf der Autobahn 46 ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Am Abend war der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen ein BMW und ein nachfolgender Sattelschlepper auf der A46 im Autobahnkreuz Holz auf der vierten Fahrspur von rechts in gemäßigter Geschwindigkeit und mit eingeschalteten Warnblinkanlagen unterwegs.