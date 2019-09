Die Polizei sucht Zeugen : 19-Jährige in Mönchengladbach vergewaltigt

Mönchengladbach Der Mann verlangte zuerst Geld von der jungen Frau, dann bedrohte er sie massiv. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 19-jährige Mönchengladbacherin ist am Samstag gegen 4.15 Uhr Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau in der Innenstadt am Sittardplatz von einem dunkelhäutigen Mann auf Englisch angesprochen worden. Der Fremde hatte Geld verlangt. Danach, so berichtete die Frau bei der Polizei, habe der Mann sie massiv bedroht und sie vergewaltigt. Nach der Tat sei er Richtung Steinmetzstraße geflüchtet und nach rechts in Richtung Eicken gelaufen. Die Geschädigte erstattete gegen 5 Uhr auf einer Polizeidienststelle Strafanzeige.