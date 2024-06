Quer durch Mönchengladbach 16-jähriger Raser scheitert bei rücksichtslosem Fluchtversuch

Beamten war der 16-Jährige am Montag, 17. Juni, gegen 23.35 Uhr am Steuer eines Autos auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Rahacker aufgefallen. Die Polizisten erkannten den Jugendlichen, der bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war. Als sie den Pkw – ein grauer Citroen – und die drei Insassen kontrollieren wollten, bemerkte der Fahrer wohl das Vorhaben. Er flüchtete mit dem Auto vom Parkplatz, indem er sich an dem Streifenwagen vorbeischob und dabei beide Fahrzeuge beschädigte.