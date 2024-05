Fotos aus Mönchengladbach Von Avantgarde bis alltagstauglich – so kreativ war die Modenschau bei der „MG zieht an“

„Perception of Ilusion“ von Jenny Evgenia Johnson soll die Stärke der Frau symbolisieren. Dafür kombiniert sie Kettenhemd-Elemente mit zarten Wolken am Himmel. Johnson hat an den Kleidern gearbeitet, als sie selbst an Krebs erkrankt war. „Der Gedanke an die Kollektion gibt mir Kraft“, sagt sie.