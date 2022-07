Erste Unwetterbilanz aus Mönchengladbach : 205 Einsätze für die Feuerwehr – Aufräumarbeiten dauern an

Mönchengladbach Einen Tag nach dem Gewitter mit Starkregen und Sturmböen wird das Ausmaß der Schäden bekannt. Welche Gebiete in der Stadt am stärksten betroffen sind und wo auch am Freitag noch Gefahren drohen.

Von Gabi Peters

Ein Tag nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter sind in Mönchengladbach immer noch Straßen gesperrt. „Die Gewitterfront hat sich am Donnerstag, 30. Juni, sehr schnell aufgebaut“, sagt Lars Klausing von der Berufsfeuerwehr. Fallwinde hätten für Schneisen der Verwüstung gesorgt. Bäume seien reihenweise umgekippt. „20 Meter weiter war schon nichts mehr.“

Insgesamt 205 Unwettereinsätze habe die Feuerwehr in der Zeit von 18 bis 1 Uhr abgearbeitet. An der Korschenbroicher Straße waren zwei Bäume auf die Straße und Autos gefallen, zudem gab es viele Kronenbrüche – heißt: große Äste sind abgebrochen und heruntergefallen. An der Schleestraße drohte ein von hohler Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Am Konstantinplatz wurde ein komplettes Flachdach eines Mehrfamilienhauses weggeweht. An der Gasstraße musste ein Baum auf der Straße mit einem Feuerwehrkran beseitigt werden. Allein der Einsatz dort dauerte laut Feuerwehrchef Dirk Scattka vier Stunden.

Durch das Gewitter seien außerdem im Laufe des Abends acht Brandmeldeanlagen fehlerhaft ausgelöst worden. In einer Schule in Odenkirchen wurde der interne Räumungsalarm ausgelöst. Dazu kamen überflutete Straßen und Keller, die unter Wasser standen. Laut NEW-Messstation in Rheindahlen fielen in einer Stunde 26 Liter pro Quadratmeter.

„Wir werden auch am heutigen Freitag noch Gefahrenstellen abfahren“, sagte Feuerwehrmann Klausing.

Die für Grünflächen zuständige Mags warnt dringend davor, Wälder, Parks oder Friedhöfe im Stadtgebiet zu betreten. Dies sei wegen möglicher loser Äste oder umsturzgefährdeter Bäume zu gefährlich, sagte Sprecherin Yvonne Tillmanns. Besonders betroffen seien die Waldgebiete Schloss Rheydt, Volksgarten und Bungt. Dort seien massive Schäden entstanden. „Bis wir eine genaue Abschlussbilanz haben, wird es wahrscheinlich bis Montag dauern“, sagte Tillmanns.

Meldungen über umgestürzte Bäume und Astbrüche verzeichnete auch die Mags aus allen Stadtteilen. Seit den frühen Morgenstunden seien die Mitarbeiter im Dauereinsatz. Zu den Haupteinsatzgebieten zählten aktuell die Korschenbroicher Straße, die Schlossstraße, Ritterstraße und der Friedhof Giesenkirchen. Dort gelte es zunächst die Straßen wieder freizuräumen, sagte Tillmanns. Auf dem Friedhof Giesenkirchen würden die Kräfte von anderen Friedhöfen gebündelt, damit dort am Freitag trotz massiver Schäden Beerdigungen stattfinden können.

Auch in den sozialen Medien war das kurze Unwetter von Donnerstag ein großes Thema. Fotos von überfluteten Straßen und Blitzeinschlägen – unter anderem im Bethesda-Krankenhaus – wurden gepostet. Außerdem berichtet ein Leser von einer Windhose in Giesenkirchen.

