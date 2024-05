Veranstaltung in Mönchengladbach Süffige Börse mit Bier aus ganz Europa

Wiederkehrende Wolkenfronten und unerfreuliche Vorhersagen rückten das Wetter zur Eröffnung der sechsten Bierbörse in Mönchengladbach ins allgemeine Bewusstsein. So trieb denn auch Jacqueline Bourgeois den Zapfhahn erst nach einem Stoßgebet in Richtung eines grau verhangenen Himmels mit gezielten Schlägen ins Holzfass. Damit hatte die für Bereichsleitung Veranstaltungen zuständige Mitarbeiterin der Marketinggesellschaft Mönchengladbach (MGMG) die Bierbörse am neuen Standort Hindenburgstraße eröffnet.