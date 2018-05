Mönchengladbach : Bewegender Abschied von Armin Marx

Mönchengladbach Tränen standen gestern den Besuchern der Gedenkfeier für den verstorbenen NEW-Vorstand Armin Marx oft in den Augen. Die vielen Gäste verabschiedeten einen außergewöhnlichen Menschen.

Den Mittelpunkt der Bühne in der Rheydter Stadthalle nimmt ein Foto ein. Es ist schwarz-weiß und zeigt ein lächelndes Gesicht mit einer einnehmenden Mimik: Das breite Lachen ist überaus herzlich, die Augen hinter den Brillengläsern wirken freundlich, strahlen Ruhe und eine innere Ausgeglichenheit aus. Und als im Verlauf der Gedenkfeier für den verstorbenen NEW-Vorstand Armin Marx Fotos von ihm auf einer Leinwand erscheinen, ist es immer wieder dieses lächelnde Gesicht, das in dieser sympathischen Art auf die zahlreichen Gäste im vollen Theatersaal blickt. Viele haben Tränen in den Augen, bewegende Reden werden gehalten.

NEW-Vorstand Armin Marx ist am 6. Mai im Alter von nur 57 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Als junger Stadtplaner kam er nach dem Architektur-Studium an der RWTH Aachen nach Mönchengladbach. Er glänzte nicht nur mit fachlichen Kenntnissen, sondern war dank seines ausgleichenden Wesens überaus beliebt bei seinen Kollegen. Marx betreute unter anderem das Bauprojekt Vitusbad, und als er 2006 zur NVV (heute NEW) wechselte, da hieß es bedauernd bei den Stadtplanern: "Unser Bester geht." Für den Versorger, für den er unter anderem als Prokurist und Geschäftsführer der NEW mobil und aktiv tätig war, war Armin Marx in jeder Hinsicht ein Glücksfall. Denn er war nicht nur fachlich top, sondern auch ein "sehr guter Architekt des zwischenmenschlichen Umgangs", wie NEW-Aufsichtsratschef Hans Peter Schlegelmilch bei der gestrigen Gedenkfeier betonte.

Marx hatte eine Gabe, die in dieser schnelllebigen Zeit immer seltener wird: Er hörte geduldig zu und gab seinem Gegenüber immer das Gefühl, dass er mit ihm auf Augenhöhe ist und ihn versteht. Wer Marx fragte - und das galt auch für diese Zeitung - konnte sicher sein, dass er sich kümmert und für Antworten sorgte - auf sein Wort war Verlass. Schlegelmilch, Felix Heinrichs als Aufsichtsratschef von NEW mobil und aktiv sowie Frank Boss, Vorsitzender der Kommunalholding - sie alle haben diese besonderen Qualitäten von Armin Marx erfahren, sie haben ihn schätzen gelernt, ihn sogar in einer neuen Rolle kennengelernt. Heinrichs etwa ging mit Marx' Tochter gemeinsam zur Schule, verkehrte häufiger im Haus von Maria und Armin Marx und hatte später in neuer Rolle mit dem Geschäftspartner Armin Marx zu tun. "Er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen", erinnert sich Heinrichs.

Frank Kindervatter, Vorstandsvorsitzender der NEW und als solcher Chef von Marx, konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Seine Stimme stockte während seiner Rede oft - etwa als er von einem Vorstandskollegen sprach, den er sich nicht hätte besser wünschen können: "Ich habe Armin blind vertrauen können. Wir haben keine Energie für interne Machtkämpfe aufbringen müssen." Kindervatter erwähnte das Blauhaus als ein Projekt, das richtungweisend für die Strategie der NEW steht und das dem Architekten Armin Marx am Herzen gelegen hat: "Diese Planung trägt seine Handschrift. Ebenso Neubauten auf dem Gelände an der Voltastraße."

Armin Marx' Sohn, ein sehr guter Gitarrist, hat die Musik für die Gedenkfeier ausgesucht. Sie hätte seinem Vater gefallen: "Sound of silence" (Simon and Garfunkel), "Tears in heaven" (Eric Clapton), "Blowin in the wind" (Bob Dylan) und - symbolisch für alles - "Wish you were here" (Pink Floyd). Was blieb, waren Trauer und Tränen.

