Trickbetrug in Mönchengladbach Falscher Bankmitarbeiter plündert Konto von Odenkirchenerin

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt: „Seriöse Unternehmen und Bankhäuser nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf und rufen Sie in der Bank an, in der der Mitarbeiter vermeintlich arbeitet. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (zum Beispiel PayPal) heraus.“