Krankenhaus in Mönchengladbach : Das Bethesda hat den ersten Chefarzt der neuen Onkologie

Christoph Sippels Schwerpunkt liegt auf der Tumortherapie. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Christoph Sippel, der vorher in Bonn gearbeitet hat, möchte im Bereich der Krebstherapie neue Schwerpunkte setzen. Dafür wird eine neue Abteilung aufgebaut.

Dr. Christoph Sippel ist erster Chefarzt einer weiteren onkologischen Abteilung, die im Evangelischen Krankenhaus Bethesda der Johanniter GmbH in Mönchengladbach eingerichtet wurde. Die neue Medizinischen Klinik III Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin stelle eine Ergänzung zu den zertifizierten Organkrebszentren des Bethesda-Krankenhauses dar, teilt das Krankenhaus mit und erklärt weiter, das Bethesda habe mit dem Brustkrebszentrum, dem gynäkologischen Krebszentrum, dem Darmkrebszentrum und der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie vier medizinisch herausragende „Leuchttürme“.

Sippels letzte Station war das Johanniter-Krankenhaus in Bonn, an dem er acht Jahre wirkte und als leitender Oberarzt tätig war. Begonnen hat der 45-Jährige, der mit seiner Familie in Köln lebt, seine berufliche Laufbahn vor 17 Jahren in einer onkologischen Klinik in Halle an der Saale. Von dort wechselte er nach Bonn, zunächst an die Uniklinik, dann zu den Johannitern. „Eine Operation ist bei vielen Krebserkrankungen nach wie vor eine wichtige Säule der Behandlung“, sagt Sippel.

Doch darüber hinaus gelte es, den Blick zu weiten und den Patienten in seiner Gesamtheit zu erfassen. So nimmt er als internistischer Onkologe eine zentrale Stellung in einem multidisziplinären Behandlungsteam ein. In seinen 17 Jahren Lebens- und Berufserfahrung mit Krebspatienten habe er stets den Patienten in den Mittelpunkt gestellt. Entscheidend sei für ihn, dass eine qualitativ hochwertige Medizin mit einer sehr guten menschlich-persönlichen Betreuung Hand in Hand geht. „Wir können uns mit der neuen onkologischen Schwerpunktstation im Bethesda einen wichtigen Platz in der Betreuung von Krebspatienten erarbeiten“, sagt Sippel, dem mit dem Wechsel auf den Chefarztsessel noch weniger Zeit für seine Hobbies Musizieren, Wandern und Rennradfahren bleiben wird.

Um den Patienten eine ganzheitliche Versorgung nach dem neuesten Stand der Wissenschaft zu ermöglichen, arbeiten die Spezialisten im Bethesda als fachübergreifendes Netzwerk zusammen und entwickeln für jeden Patienten in der sogenannten „Tumorkonferenz“ eine optimale Behandlungsstrategie. Jede Krebsart und jeder Patient erfordere eine individuelle Herangehensweise. „Die Onkologie ist ein sehr komplexes Feld, bei dem der Patient ganz in den Mittelpunkt gestellt wird unter Berücksichtigung vielfältiger Faktoren wie zum Beispiel Alter, allgemeiner Gesundheitszustand und Vorerkrankungen“, erklärt Sippel. Im Endausbau am 1. September wird seine neue Abteilung 20 Betten umfassen, ein Oberarzt und ein oder zwei Assistenzärzte werden ihn unterstützen.

Zu Sippels Fachkompetenz als internistischer Onkologe gehört jegliche medikamentöse Tumortherapie von der Chemotherapie über die Immuntherapie bis zur Antikörpertherapie. Dabei wird neben der Dosierung auch das Zusammenspiel mit anderen Medikamenten betrachtet. Neben der Diagnostik und Therapie am Patientenbett sieht der Chefarzt die Optimierung der Abläufe bei der Patientenversorgung als eine wichtige Aufgabe, um zum Beispiel Wartezeiten zu reduzieren. „Es bleibt eine Teamarbeit“, betont er. Er selbst begleitet die Patienten als Onkologe oft über den gesamten Zeitraum der Erkrankung. Hier muss das Behandlungsteam aus Chirurgen, Strahlentherapeuten, Pathologen, onkologischen Pflegekräften, Psychoonkologen, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und Seelsorge gut koordiniert werden.