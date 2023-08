Kurz vor der Einführung in Mönchengladbach Wie das Jugendparlament aussehen wird

Jugendparlamente sind Gremien zur Mitbestimmung von jungen Menschen. Sie sollen so in politische Entscheidungen einbezogen werden, die sie selbst betreffen. Schließlich dürfen sie erst ab 16 bei Kommunal- und Europawahlen und ab 18 an Bundestagswahlen teilnehmen. Das Jugendparlament wird den Rat sowie die Ausschüsse der Stadt Mönchengladbach beraten und Empfehlungen aussprechen.