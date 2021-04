Odenkirchen : Besuch im Tiergarten nur mit Online-Ticket möglich

Odenkirchen Wer den Park besuchen will, muss sich an einige Regeln halten. Wichtig: Schon zu Hause müssen Besucher ihre Reservierungsbestätigung ausdrucken.

Der Tiergarten ist täglich in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Auf der Website des Tiergartens wird auch das genaue Procedere beschrieben: buchen, für jede Person einzeln, Reservierungsbestätigung ausdrucken, damit an die Kasse im Tiergarten gehen und bezahlen, aus Gründen der Kontaktnachverfolgung Reservierung selbst abstempeln und beim Ausgang erneut selbst abstempeln und in einen vorgesehenen Behälter legen. „Ein Ausdrucken des Tickets an der Kasse ist nicht möglich“, teilt der Tiergarten Odenkirchen mit. Das gesamte Procedere gelte auch für Jahreskartenbesitzer und Kinder unter vier Jahren.