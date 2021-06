Beschluss der Stadt Mönchengladbach : Einbahnstraßen offen für Radfahrer

Radfahrer können ab sofort 116 von 243 Einbahnstraßen im gesamten Stadtgebiet auch in Gegenrichtung nutzen. Foto: dpa/Annette Riedl

Mönchengladbach Die mags hat die Schilder an den betreffenden Straßen bereits angepasst. In Zukunft sollen noch weitere inbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine gute Nachricht für Fahrradfahrer: Die Stadtverwaltung hat weitere Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet und so Lücken im Radroutennetz Mönchengladbachs geschlossen. Das vermeldete die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung.

Die mags passte die Beschilderung laut Stadt an den betreffenden Straßen an. Folgende darf man ab sofort mit dem Fahrrad auch in Gegenrichtung befahren: Saumstraße, Boeckelstraße und Spielkaulenweg, Wehresbäumchen, Porzeltstraße und Peter-Nonnenmühlen-Allee bis Schürenweg. Dasselbe gilt auch für den Siepensteg und die Brandenbergerstraße, die Brombergerstraße und die Richard-Wagner-Straße bis zur Rheydter Straße, Brandenbergerstraße und Richard-Wagner-Straße bis Rheydter Straße. Außerdem passte die mag die Schilder auf dem Fuchshütterweg und der Asdonkstraße, der Linienstraße, der Flurstraße, der Rolandstraße und der Rüdigerstraße an. Ebenso sind Blaffert, Sanddornweg, Reinersstraße, Benderstraße und Hofstraße beim neuen Öffnungsschritt inbegriffen.

Die Stadt beruft sich bei ihrer Entscheidung auf die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Die besagt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, Einbahnstraßen auch in Gegenrichtung zu befahren. Allerdings darf die Geschwindigkeitsbegrenzung dort nicht über 30 Kilometer pro Stunde liegen. Außerdem muss die Straße ausreichend breit sein: „Bei Linienbusverkehr oder stärkerem Verkehr mit Lastkraftwagen mindestens 3,5 Meter“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Und: Die Verkehrsführung muss übersichtlich sein – im Verlauf der Strecke, aber auch an Kreuzungen und Einmündungen. „Mit der neuen Einbahnstraßenregelung erweitern wir das Angebot für Radfahrer und Radfahrerinnen noch einmal deutlich. Zehn weitere werden in diesem Jahr noch folgen“, wird Stadtdirektor und Verkehrsdezernent Gregor Bonin in der Mitteilung zitiert.