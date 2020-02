Berufsmesse in Mönchengladbach : Schüler erkunden Berufe im Gymnasium Geroweiher

Berufsmesse in Mönchengladbach

Mönchengladbach Rund 50 namhafte Unternehmen, Hochschulen und Universitäten waren bei der Ausstellung dabei – auch das Bistum Aachen stellte Studiengänge und Ehrenämter vor.

Abitur – und dann? Viele Schüler stehen kurz vor ihrem Abschluss vor genau dieser Frage. Im Gymnasium am Geroweiher konnten sich Schüler bei der Berufsmesse erneut viele Berufe anschauen. Rund 50 Aussteller, darunter namhafte Firmen, Hochschulen und Universitäten, waren dabei. Organisiert wurde die Messe von Iris Tuente, Berufsorientierungslehrer Max Terstappen und Bärbel Schilling. Schüler aus mehreren Schulen waren zu Besuch.

In diesem Jahr warteten einige Besonderheiten auf die Schüler. So waren beispielsweise drei Rotarier dabei. Die größte Überraschung war wohl aber Priester Manfred Riethdorf, der gemeinsam mit Thomas Schlütter, Berufspastoral des Bistum Aachen, informierte. Schlütter erklärte: „In erster Linie möchten wir junge Menschen für die Ehrenämter und Sozialdienste begeistert. Viele sind allerdings auch an unseren Freiwilligendiensten im Ausland interessiert.“ Auch über mögliche Studiengänge und Ausbildungsberufe informierten sie. Die Standbesucher erhielten Kompasse, die ihnen „ihren Weg weisen sollen.“