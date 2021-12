Mönchengladbacher Historie : Die spannende Geschichte vom Wiederaufbau Mönchengladbachs

Mönchengladbach Im dritten Buch seiner Reihe „Geboren 1950“ widmet sich der Autor Bernhard Büdts dem Wiederaufbau der Stadt. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv entstanden.

Nun ist das dritte Buch seiner Reihe „Geboren 1950“ erschienen. Es ist ein stattlicher Band mit 21 Kapiteln und 681 größtenteils zuvor unveröffentlichten Abbildungen geworden. „Als Herr Büdts mir den Text vorstellte, erschien es mir sehr wichtig, diesen in der historischen Reihe des Stadtarchivs herauszugeben“,sagt Helge Kleifeld, Leiter des Stadtarchivs. „Die Geschichte ist schön geschrieben vor wissenschaftlich fundiertem Hintergrund. Das wird sicherlich auf mehr Interesse stoßen als ein rein wissenschaftliches Buch.“ In Abstimmung mit den Vorgaben des Archivs weicht das Format in Umfang und Maß von den beiden Vorgängern ab. „Ich habe im Stadtarchiv so tolle Bilder gefunden und auch viele Zeitungsartikel zur Verfügung gestellt bekommen“, schwärmt Büdts.