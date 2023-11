Benefiz-Aktion CD-Wundertüten für Familie in Israel

Nach den großen Erfolgen seiner früheren Aktionen mit CD-Wundertüten geht RP-Musikredakteur Wolfram Goertz in eine neue Runde. Wieder verkauft er in der evangelischen Kirche in Windberg (Severingstraße 2-4) für einen guten Zweck exquisite Zusammenstellungen mit CDs aus seinen eigenen Beständen. Jede Tüte enthält erneut zehn CDs mit vornehmlich klassischer Musik und kostet zehn Euro. Die Erlöse gehen diesmal an eine israelische Familie, deren Haus von der Hamas bombardiert wurde. Sie hat den Terroranschlag überlebt, ihr Hab und Gut aber fast vollständig verloren. Über journalistische Kontakte nach Israel hat Goertz einen direkten und sehr zuverlässigen Kontakt zu der Familie bekommen. Der Verkauf der Wundertüten ist diesmal bereits am Montag, 13. November, von 17.30 bis 18 Uhr, vor der Windberger Kirche. Anmeldung mit Angabe der erwünschten Stückzahl von Tüten ist erforderlich unter wundertuete.goertz@gmail.com.